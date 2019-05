Tesla ist wieder tief in die roten Zahlen gerutscht. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Im späten Handel an der Wall Street brachen die Anteilsscheine gegen die allgemeine Markttendenz um über sechs Prozent auf 232 Dollar ein. Die New Yorker Börsen notierten leicht im Plus.



Händler erklärten den Kurssturz bei Tesla mit enttäuschenden Quartalszahlen, die das Unternehmen im Wochenverlauf vorgelegt hatte. Tesla steckt nach zwei Quartalen mit Gewinn wieder tief in den roten Zahlen.