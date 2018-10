Thyssenkrupp und der Chemiekonzern BASF kämpfen in Folge der niedrigen Pegelstände des Rheins mit Engpässen in der Versorgung und haben ihre Produktion gedrosselt.



Das Duisburger Stahlwerk erhalte nicht mehr genug Rohstoffe, teilte Thyssenkrupp mit. Deshalb habe das Unternehmen bei den Kunden Höhere Gewalt geltend gemacht. Die Produktion am BASF-Stammwerk in Ludwigshafen sei beeinträchtigt, sagte ein Sprecher des Chemiekonzerns. Die Aktienkurse der Unternehmen gerieten unter Druck.