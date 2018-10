Deutsche Unternehmen leiden unter dem Niedrigwasser in deutschen Flüssen. Sie müssen mehr Geld zahlen für die Versorgung ihrer Werke und für den Transport von Gütern. Frachter können nicht mehr so schwer beladen werden wie zuvor, da sie sonst auf dem Untergrund auflaufen könnten. Am Rhein dürfen manche Schiffe nur etwa ein Drittel der üblichen Ladung transportieren, beschreibt Roberto Spranzi von der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt die Probleme. Die Preise je beladener Tonne hätten sich etwa vervierfacht, wegen der hohen Nachfrage nach zusätzlichen Frachtern.