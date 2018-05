Zur Nordsee-Insel Juist fahren derzeit keine Schiffe mehr. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Die ostfriesische Insel Juist ist bereits seit Donnerstag vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Für Fähren ist wegen Niedrigwassers und Eisgang kein Durchkommen mehr. Das soll auch noch bis einschließlich Montag so bleiben. Kein Problem für die Insel mit rund 1.500 Bewohnern: Die Geschäfte haben vorgesorgt und die Lager gefüllt.



Nur per Flugzeug kommen derzeit Touristen auf die Insel. Das letzte Frachtschiff von Norddeich am Festland hat am Mittwoch elf Tonnen an Gütern gebracht.