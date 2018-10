Niels H. soll die Taten in den Jahren 2000-2005 an zwei Krankenhäusern in Niedersachsen, in Oldenburg und Delmenhorst, begangen haben. Ein Mörder aus Langeweile, wie es scheint, der seinen Opfern Substanzen spritzt, sie damit in Lebensgefahr bringt und sie anschließend reanimiert, um als grandioser Retter dazustehen. Den Tod der Patienten nimmt er dabei offenbar in Kauf.