Lilli Ebner-Stoll: Ja. Am Sonntagmittag hat sich die ganze Stadt verdunkelt, weil so viel Asche in der Luft war. Alles wurde von einer Asche-Schicht bedeckt, man hat die Asche bei jedem Atemzug gespürt. Wir haben in der Stadt also eine Vorahnung bekommen, was in der Ferne passiert sein könnte.