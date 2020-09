Berlins Riesenpanda Jiao Qing (9) steht wegen Auffälligkeiten an einer Niere eine Untersuchung unter Narkose bevor - er muss in die Röhre. Voraussichtlich noch Anfang November solle er ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht werden, um dort im CT untersucht zu werden. Das teilte der Zoo mit.



Der 110 Kilo schwere Panda ist der Vater der beiden Panda-Zwillinge, die vor rund zwei Monaten geboren wurden. Er und das Weibchen Meng Meng leben seit dem Sommer 2017 in Berlin.