Silvio Berlusconi (Archivbild)

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist während seines Wahlkampfs für die Europawahl erneut in einem Krankenhaus behandelt worden. Der 82-Jährige wurde wegen einer Nierenkolik in Mailand untersucht. Das berichten italienische Medien.



Berlusconi hat sich trotz gesundheitlicher Probleme als Kandidat für die Europawahl aufstellen lassen. Nach drei skandalgeprägten Amtszeiten musste Berlusconi 2011 als Ministerpräsident abtreten. Er mischt aber weiter in der Politik mit.