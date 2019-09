"Die Opfer wurden misshandelt. Einige von ihnen gaben an, von ihren Lehrern vergewaltigt worden zu sein", sagte Sabo. Örtliche Medien verbreiteten Bilder aus der Koranschule, auf denen ein Kind mit offenen Wunden auf dem Rücken zu sehen ist. Die Wunden stammten offensichtlich von Peitschenhieben. Die Beine eines anderen Kindes waren an Eisengitter gefesselt. Zahlreiche weitere Kinder waren in einem dreckigen Hof eingepfercht.