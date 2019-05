Die Formel 1 ließ ihn trotzdem nie los. In verschiedenen Rollen tauchte er immer wieder in den Fahrerlagern weltweit auf: Als Ferrari-Berater, als langjähriger RTL-Experte, ab 2013 dann zusammen mit seinem österreichischen Landsmann Toto Wolff als Anteilseigner und Aufsichtsratschef des Mercedes-Formel1-Teams. Immer wissend, wie man sich verkauft, mit Klartext, starken Sprüchen und auch schon mal ein paar Tricks: Im Sommer 1992 wurde Lauda innerhalb weniger Wochen von drei großen Zeitungen in Italien, Frankreich und Deutschland nach einer Rangliste seiner derzeitigen Top Ten in der Formel 1 gefragt. In Italien stand für ihn damals Ayrton Senna an der Spitze, in Frankreich Alain Prost, in Deutschland schon Michael Schumacher. Damit auch wirklich alle zufrieden waren!