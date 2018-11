Niels Annen stellt sich damit an die Seite von Außenminister Heiko Maas, der sich im heute journal ähnlich geäußert hatte. Es gehe darum, konkrete Lösungen bei Themen wie sozialer Gerechtigkeit und Zusammenhalt als zentrale Elemente der Sozialdemokratie in den Vordergrund zu stellen, sagte der Hamburger Bundestagsabgeordnete und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Denn, so glaubt Annen: "Die SPD hat, wenn wir die Nerven behalten und diszipliniert arbeiten, gute Chancen, wieder stark zu werden."