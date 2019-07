Nina Hoss und Sebastian Koch bei der Berlinale. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die deutschen Schauspieler Nina Hoss und Sebastian Koch können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 842 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden.



Wie der Verband in Beverly Hills mitteilte, stehen unter anderem 21 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 59 Ländern auf der Liste. Neben Hoss ("Barbara") und Koch ("Das Leben der Anderen") sind unter den Dutzenden ausgewählten Darstellern auch Lady Gaga.