Nissan.

Quelle: Anita Maric/News Team international FILE/dpa

Gut zwei Wochen vor dem geplanten Brexit hat der japanische Autobauer Nissan auch das Aus für die Fertigung seiner Luxusmarke Infiniti in Großbritannien angekündigt. Die Produktion der beiden Modelle Q30 und QX30 in Sunderland werde Mitte des Jahres gestoppt, teilte Nissan mit. Grund sei die weltweite Umstrukturierung des Konzerns. Nissan will sich auf die USA und China konzentrieren.



Nissan hatte erst Anfang Februar das Aus für die neue Version des SUV X-Trail in Sunderland verkündet.