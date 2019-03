Carlos Ghosn muss der Vorstandssitzung fernbleiben.

Quelle: Kyodo/dpa

Der unlängst freigelassene Auto-Manager Carlos Ghosn muss einer Vorstandssitzung des japanischen Nissan-Konzerns fernbleiben. Der 65-Jährige, der weiterhin Direktor bei Nissan ist, wollte an dem Toptreffen an diesem Dienstag teilnehmen. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte jedoch einen entsprechenden Antrag Ghosns ab.



Das von Ghosn gegründete Auto-Bündnis von Renault, Nissan und Mitsubishi soll ein neues Führungsgremium erhalten, wie Renault in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte.