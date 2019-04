Nitrat gilt als bedenklich, weil es sich im Magen von Säuglingen in Nitrit verwandeln kann. Gelangt das ins Blut, bremst es die Sauerstoffaufnahme - mit möglicherweise schlimmen Folgen. Deshalb filtern die Wasserversorger mit teils kostspieligen Verfahren Nitrat heraus - zapfen das Grundwasser in immer tieferen Schichten an oder verdünnen belastetes Trinkwasser. "Die kommunale Wasserwirtschaft fordert seit langem, die Düngeverordnung so anzupassen, dass das Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource dauerhaft geschützt wird", so Karsten Specht vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Gut ist zu viel Nitrat nebenbei aber auch nicht für Seen, Bäche und Flüsse. Es regt das Wachstum von Algen an und führt zu Sauerstoffmangel im Wasser.