Trinkwasserbehälter im indischen Chennai. Archivbild

Quelle: Stringer/XinHua/dpa

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit einem extremen Trockenheitsrisiko. In 17 Staaten sei die Wasserknappheit bereits fast auf dem Niveau der "Stunde Null" angelangt - der Zeitpunkt, zu dem fließendes Wasser nicht mehr verfügbar sein wird. Das erklärte das US-Forschungszentrum World Resources Institute bei der Vorstellung seines Wasserverfügbarkeitsberichts.



Besonders schwer betroffen sind viele Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika. Auf Platz 13 der Rangliste steht Indien.