2016 kamen in Deutschland 792.131 Kinder zur Welt. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland sind erneut mehr Babys geboren worden: Die Zahl der Geburten stieg 2016 im fünften Jahr in Folge auf 792.131, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg von sieben Prozent.



Zuletzt seien 1996 ähnlich viele Kinder zur Welt gekommen. Vor allem Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren würden demnach häufiger Kinder bekommen. Im Westen und in den Stadtstaaten betrug der Anstieg der Geburten im Schnitt acht Prozent, im Osten vier Prozent.