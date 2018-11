Thomas Müller und Manuel Neuer nach dem 2:2 der DFB-Elf gegen die Niederlande

Quelle: AP

Dem DFB-Team droht auf dem Weg zur EM 2020 ein harter Brocken. Durch das 1:1 von Polen zum Abschluss der Nations League in Portugal fiel die Mannschaft aus Lostopf 1. Damit könnte sie am 2. Dezember in eine Gruppe mit Frankreich, Spanien oder England gelost werden.



Andre Silva (34.) hatte Portugal per Kopf in Führung gebracht. Arkadiusz Milik (66.) erzielte per Foulelfmeter den Ausgleich, Danilo Pereira hatte mit einer Notbremse den Strafstoß verursacht und sah die Rote Karte. Durch den Punktgewinn gehört Polen zu den besten zehn Teams der A-Liga in der NL und ist bei der Auslosung in Topf 1 gesetzt.