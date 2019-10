Ein Freihandelsabkommen ist für Arzneimittel und Wirkstoffe unverzichtbar. Siegfried Throm, Geschäftsführer des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen

Auch wenn die Branche sich gut vorbereitet fühlt: Nach einem Brexit kommt Doppelarbeit auf sie zu, etwa bei der Zulassung der Medikamente. Klinische Studien aus der EU müssen künftig im Vereinigten Königreich gesondert genehmigt werden, Nebenwirkungen von Medikamenten in einer Datenbank sowohl in der EU-27 als auch in Großbritannien gespeichert werden. Positiv sei, so der vfa-Geschäftsführer, dass auf der britischen Insel die in der EU zugelassenen Medikamente in einem Schnellverfahren anerkannt würden.



Umgekehrt gelte das jedoch nicht. "Ein Freihandelsabkommen ist für Arzneimittel und Wirkstoffe unverzichtbar", sagt Throm. Das sollte recht schnell zu schaffen sein, schließlich gebe es genügend andere Abkommen der EU etwa mit den USA und der Schweiz. Größte Leidtragende des Brexit sei jedoch die bisher in London angesiedelte Arzneimittelbehörde EMA. Sie musste nach Amsterdam umziehen. Doch nur zwei Drittel der bisherigen Beschäftigten wollten mitgehen. Deshalb werde die EMA vorübergehend ihre Arbeit auf die vordringlichen Bereiche konzentrieren müssen.