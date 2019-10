Dass sich mittelfristig die Lage für die britischen Exporteure wieder verbessert, weil sie wegen der Schwäche der britischen Währung ihre Produkte günstiger ins Ausland verkaufen können, damit rechnet die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) nicht. Denn es würden vor allem Dienstleistungen ausgeführt, die nicht so preissensibel seien. In der Industrie aber würden viele Zulieferteile importiert, diese würden dann teurer. Manche Exporteure, so hat S&P beobachtet, haben sich beholfen, indem sie ihre Waren in den vergangenen Jahren in Euro- und Dollarpreisen verkauft haben. Damit haben sie sich unabhängiger vom britischen Pfund gemacht – und an dessen Schwäche sogar noch verdient.