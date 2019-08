Starke Auswirkungen der Unsicherheit spürt seit Monaten die Autoindustrie. Im Juni gab es ein Produktionsminus von gut 15 Prozent, das war der dreizehnte Monat in Folge, in der es mit der Produktion abwärts ging. Im ersten Halbjahr, das meldet der britische Herstellerverband SMMT, wurden insgesamt ein Fünftel weniger Autos hergestellt. Die Opel-Mutter PSA droht im Fall eines Brexit, die Produktion des Opel Astra aus Ellesmere Port nach Südeuropa zu verlagern.



Kein Wunder, dass die Arbeiter dort sich um ihre Arbeitsplätze sorgen. Und nicht nur sie dürften leiden, glaubt Carsten Brzeski. Er verweist auf den japanischen Autobauer Nissan, der seine Produktion in Großbritannien nutze, um die Fahrzeuge in den europäischen Markt zu verkaufen. Auch der dürfte dann seine Pläne überdenken.