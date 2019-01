Fangen wir am besten mit dem an, was unstrittig ist: Der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffoxid (NO2) pro Kubikmeter Luft darf im Jahresmittel nicht überschritten werden. So steht es in der EU-Richtlinie 2008/50 EG vom 21. Mai 2008. Das ist europaweit rechtsverbindlich, derzeit also juristische Entscheidungsgrundlage für die abgeschlossenen oder noch anhängigen Verwaltungsgerichtsverfahren zu Fahrverboten.