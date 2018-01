Der Deutsch-Amerikaner Joachim Frank wurde 1940 in Siegen geboren. Er forscht an der Columbia University in New York City. Hendron arbeitet im Labor für Molekularbiologie im englischen Cambridge, Dubochet an der Universität von Lausanne. Der Anruf des Nobel-Komitees hat Frank so überwältigt, dass er sich am Telefon ständig wiederholte. "Das sind wundervolle Neuigkeiten." "Diesen Satz habe ich wieder und wieder gesagt", berichtete der 77-Jährige nach Verkündung des Preises in Stockholm. "Ich dachte, die Chancen seien winzig." In diesem Fall habe es ihn nicht gestört, früh aus dem Bett geklingelt zu werden.