Der Schriftsteller Peter Handke in Stockholm.

Quelle: Jonas Ekstromer/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Begleitet von Protesten gegen den österreichischen Preisträger Peter Handke sind in Stockholm die diesjährigen wissenschaftlichen und literarischen Nobelpreise verliehen worden.



Zwölf Wissenschaftler sowie die beiden Schriftsteller Olga Tokarczuk und Handke wurden bei einer feierlichen Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus mit den begehrten Nobelmedaillen ausgezeichnet. Zeitgleich versammelten sich knapp einen Kilometer entfernt am Abend Demonstranten. Sie protestierten gegen die Preisvergabe an Handke.