Die rationale Abwägung aller Faktoren sagt, dass ein zweites Referendum am wahrscheinlichsten ist. Politikwissenschaftler Timothy Bale

Zweieinhalb Jahre Brexit-Chaos, mal mehr, mal weniger, haben vor allem eins gezeigt - nichts ist mehr Vorhersehbar in der britischen Politik. 100 Tage davor ist alles möglich. Kein Deal, Mays Deal. Neuwahlen. Zweites Referendum. Die Spaltung ist so tief wie eh und je. Zwar sagen die Umfragen, die EU-Befürworter liegen leicht vorne. Das war vor dem Referendums-Wahlkampf 2016 auch so, das Ergebnis bekannt. "Die rationale Abwägung aller Faktoren sagt, dass ein zweites Referendum am wahrscheinlichsten ist", erklärt Timothy Bale, Politikwissenschaftler an der Queen-Mary-Universität in London. "Aber ob es die wünschenswerteste ist, steht auf einem anderen Blatt." Die Brexit-Befürworter, die offizielle Kampagne "Vote Leave" sammeln schon ihre Truppen, machen mobil, ein neuer Slogan steht im Raum: "Tell them again" - sag es ihnen nochmal. Brexiteers gegen Elite, alles wieder wie 2016. 100 Tage vor dem Brexit. Auf ein frohes Neues!