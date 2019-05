Katarina Barley

Quelle: dpa

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, will noch am Wahlabend als Justizministerin zurücktreten. "Am 26. Mai ist Schluss", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Mein Gesuch auf Entlassung als Justizministerin ist schon geschrieben. Ich werde es noch am Wahlabend der Bundeskanzlerin weiterleiten." Ihre Wohnung in Berlin habe sie bereits gekündigt, den Mietvertrag in Brüssel unterschrieben. Welche Aufgabe sie als EU-Parlamentarierin übernehmen will, ließ Barley offen.