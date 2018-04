Günther (CDU) sieht bei der GroKo noch Luft nach oben. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht bei der neuen Großen Koalition in Berlin noch deutlich Luft nach oben. "Das war noch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe", sagte er. Die Bundesregierung müsse zügig konkrete Projekte angehen.



"In dieser Hinsicht empfand ich die ersten Tage als sehr abstrakt, ohne zielführende Debatten." Als Beispiel nannte er die aus seiner Sicht überflüssige Islam-Debatte, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ausgelöst hat.