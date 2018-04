Tatsächlich wird es diese aller Voraussicht nach noch gar nicht geben, weswegen die Einführungsphase zutreffender "Übergangsphase" hieße und von den meisten auch so genannt wird. In dieser Phase zahlt Großbritannien weiter, muss alle Regelungen der EU befolgen, hat aber keine Rechte, bzw. kein Mitspracherecht mehr, kann also auch nicht mehr querschießen. Ein für die EU eigentlich paradiesischer Zustand - der jedoch angeblich begrenzt werden soll. Immer mehr Kommentatoren aber glauben, dass die Einführungsphase bis zum Sanktnimmerleinstag verlängert werden könnte. Oder in etwas münden wird, das "Brexit in name only" heißt. Brexit, nur dem Namen nach.