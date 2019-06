Walter Lübcke war auf seiner Terrasse getötet worden. Archivbild

Der Verdächtige im Mordfall Walter Lübcke hatte wohl noch im März 2019 intensiven Kontakt zur rechtsextremen Szene. Stephan E. habe an einem konspirativen Treffen von Neonazi-Organisationen teilgenommen, berichtete das ARD-Magazin "Monitor". Es beruft sich auf Fotos, die es mit einem Gutachter auswertete.



Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte eine Prüfung der neuen Informationen an. Auch das LKA Sachsen will mögliche Kontakte des Tatverdächtigen zur Neonazi-Szene untersuchen.