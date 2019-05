Ein Seismograph in einer Erdbebenwarte. Symbolbild

Ein starkes Erdbeben hat Peru erschüttert. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Der Ausgangspunkt habe 75 Kilometer südöstlich der peruanischen Stadt Lagunas in einer Tiefe von etwa 110 Kilometern gelegen.



Die peruanische Erdbebenwarte gab die Stärke mit 7,5 und die Tiefe mit 141 Kilometern an. Berichte über Schäden in der betroffenen Region lagen zunächst nicht vor. Erdbeben, die tief im Erdinneren stattfinden, kommen an der Oberfläche deutlich abgeschwächt an.