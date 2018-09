Entscheidend dürfte sein, wie sich Innenminister Seehofer in den kommenden Stunden verhält. Der Bundesverfassungsschutz ist dem Innenministerium unterstellt, also müsste formal Seehofer Maaßen auch entlassen. Doch dass er als Verlierer aus dem morgigen Koalitionstreffen geht, daran kann die CDU so kurz vor den bayerischen Landtagswahlen kein Interesse haben. Auch dass Seehofer seine Unterstützung Maaßens mittlerweile entzogen hat, ist eher unwahrscheinlich. Jedenfalls hat er sich seit voriger Woche nicht mehr dazu geäußert. Also sei von keiner Änderung seiner Meinung auszugehen, sagte heute seine Sprecherin Eleonore Petermann. Jdenfalls keine, "die mir zumindest bekannt wäre", so Petermann.