Die Demonstranten kamen zunächst zu einer Kundgebung zusammen, bevor sie in Richtung Innenstadt zog. Sie kritisierten auch die verstärkte Polizeipräsenz und warfen den Beamten vor, Rassisten zu unterstützen. "Werdet ihr uns schützen?", fragten die Demonstranten an die Sicherheitskräfte gewandt. Die Polizei war nach dem Aufmarsch von Rechtsextremisten 2017 in die Kritik geraten, weil sie nach Einschätzung von Beobachtern zu passiv auf die Gewalt reagiert hatte. Am Rande einer Gegendemonstration raste ein Neonazi damals absichtlich mit einem Auto in die Menschenmasse und tötete eine Frau.