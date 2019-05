Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will vor der Sommerpause ein Modell für einen CO2-Preis in Deutschland vorlegen, der den Klimaschutz voranbringen soll. "Wir werden noch vor der Sommerpause das versprochene Konzept zur CO2-Bepreisung vom Umweltministerium vorlegen", sagte ein Sprecher ihres Ministeriums in Berlin.



Im Klimakabinett werde dann entschieden, ob es eine Steuer oder eine andere Art des Preises werde. Der Bundestag ist von Ende Juni an in der Sommerpause.