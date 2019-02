Blick auf die Insel Lesbos. Archivbild

Quelle: Yannis Kolesidis/ANA-MPA/dpa

Ein Erdbeben hat die nördliche Ägäis erschüttert und viele Menschen in Angst versetzt. Das Zentrum des Bebens lag in der Region der türkischen Ferienortschaft Ayvacik nur wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Insel Lesbos. Vom Geodynamischen Institut in Athen wurde der Erdstoß mit 4,9 und vom Mittelmeer-Erdbebenzentrum in Straßburg mit 5,1 gemessen.



Berichte über Verletzte oder schwere Schäden lagen zunächst weder auf der griechischen noch auf der türkischen Seite vor.