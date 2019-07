Rund 50 tote Grindwale liegen am Strand.

Quelle: David Schwarzhans/David Schwarzhans/dpa

Auf Island sind rund 50 tote Grindwale an einem Strand gefunden worden. Wie der isländische Rundfunksender RUV berichtete, wurden die Säugetiere auf der Halbinsel Snaefellsnes nördlich von Reykjavik entdeckt.



Grindwale gehören zur Familie der Delfine. Warum sie in Massen auf den Strand gerieten, war unklar. Robert Arnar Stefansson vom Naturhistorischen Institut Westislands sagte dem Sender RUV, es sei in den vergangenen Jahren häufiger vorgekommen, dass Wale in der Region strandeten.