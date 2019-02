Die gesamte Bundespolizei wird mit Körperkameras ausgestattet.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Bundespolizei kann mit dem Einsatz so genannter Bodycams beginnen. Der Personalrat im Bundesinnenministerium hat die dafür nötige Dienstvereinbarung unterschrieben, wie ein Sprecher bestätigte. Mit am Körper getragenen Bodycams können Polizeibeamte Einsätze in Bild und Ton dokumentieren.



Dies soll es ermöglichen, etwa im Nachhinein die Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu überprüfen. Bis Jahresende sollen 2.300 Bodycams schrittweise bei der gesamten Bundespolizei eingeführt werden.