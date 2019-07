Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die SPD davor gewarnt, mit einer Ablehnung der Christdemokratin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin eine Verfassungskrise in Europa heraufzubeschwören.



"Wenn die deutschen Sozialdemokraten wirklich an ihrer destruktiven Haltung gegenüber (...) Ursula von der Leyen festhalten, dann wäre dies eine Belastung auch für die Koalition", warnte sie. "Vor allen Dingen würden sie damit möglicherweise eine Verfassungskrise in Europa riskieren."