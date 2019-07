Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Archiv

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird ihr Regierungsamt nach der Nominierung als künftige EU-Kommissionspräsidentin vorerst fortsetzen. "Die Ministerin wird weiterhin ihre Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen. Das macht sie zur Zeit", sagte ein Ministeriumssprecher.



Wie bei einem Urlaub würden in einigen Fällen Staatssekretäre Aufgaben vertretend übernehmen. Die Wahl steht voraussichtlich am 16. Juli an. Von der Leyen wirbt noch im EU-Parlament um Unterstützung.