Teils verwirrendes, aber erfolgreiches Angebot: Tedi-Filiale. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Der Discounter Tedi gibt Gas: Die Zahl der Filialen des Billiganbieters mit ihrem bunten Angebot aus Schreibwaren, Bastelbedarf, Deko-Artikeln und anderem soll in den kommenden Jahren von 1.600 auf mehr als 5.000 wachsen, kündigte das Unternehmen an. So sollen auch erste Märkte in Polen, Portugal und Italien öffnen.



Tedi ist mit seiner Expansionsstrategie nicht allein. Auch Wettbewerber wie Action oder Rusta haben in den vergangenen Monaten ehrgeizige Wachstumspläne präsentiert.