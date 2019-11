Die Themen, die anstehen, sind für Röttgen die Zukunft der Nato und die Diskussion um den Ausbau des 5G-Netzes in Europa. Gerade bei letzterem sei es wichtig, dass man bei einer derart strategischen Weichenstellung offen über die Beteiligung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei an dem Projekt diskutieren müsse, ohne dass dies direkt als Affront gegen die Kanzerlin gewertet würde. Telekommunikation und 5G seien eine "Frage der öffentlichen Sicherheit". Es gehe nicht nur um Huawei sondern darum, dass man mit der Vergabe einen Kontrollverlust in Kauf nehme und man den Ausbau auch europäisch hätte lösen können, so Röttgen.