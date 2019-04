Am Ende muss das Volk gefragt werden, weil die Institutionen, Regierung und Parlament sich nicht auf einen Konsens, auf eine Mehrheit einigen können. Norbert Röttgen

Premierministerin Theresa May kündigte an, zu einem Rücktritt bereit zu sein, wenn die Abgeordneten für ihr Abkommen stimmen. Sie wolle tun, was für das Land richtig sei, sagte May konservativen Abgeordneten. Damit signalisierte sie zum ersten Mal, offen für einen Rücktritt zu sein, um die nötigen Stimmen für ihr Brexit-Abkommen zu bekommen. Das Abkommen war zuvor zwei Mal von Abgeordneten klar zurückgewiesen worden. Mays Ankündigung habe sie weiter geschwächt, sagt Röttgen. "Es sieht immer noch so aus, dass für das Abkommen, auch nach der Rücktrittsankündigung, keine Mehrheit in Sicht ist. (...) Am Ende muss das Volk gefragt werden, weil die Institutionen, Regierung und Parlament sich nicht auf einen Konsens, auf eine Mehrheit einigen können", so Röttgen.