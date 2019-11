So geht es nicht weiter, dass die Große Koalition im Grunde sich immer nur die Frage stellt: Wie können wir im Amt bleiben?

Röttgen: So geht es nicht weiter. Genauso ist es. So geht es nicht weiter, dass die Große Koalition im Grunde sich immer nur die Frage stellt: 'Wie können wir im Amt bleiben?', anstatt sich an den Problemen zu messen, die die Menschen beunruhigen. Das heißt: Wir müssen davon wegkommen zu sagen, wie können wir im Amt bleiben, diese Koalition aufrechterhalten? Und der Maßstab muss sein: Wie lösen wir Probleme - zum Beispiel Europa außenpolitisch handlungsfähig machen, die digitale Revolution gestalten und so weiter.