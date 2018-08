Der Pipelinebauer Nord Stream 2 hat mit der Verlegung der ersten Rohre für die umstrittene Ostseepipeline begonnen. Das Verlegeschiff "Castoro 10" startete die Arbeiten in der Nacht zu Mittwoch an der direkten Anlandestelle bei Lubmin am Greifswalder Bodden in Mecklenburg-Vorpommern. Von Bord des Schiffes aus würden die dort verschweißten Rohrsegmente mit einer Hochleistungswinde durch einen Tunnel zur Gasanlande-Station an Land gezogen, sagte ein Sprecher am Mittwoch.