Zahl der Privatpleiten ist erneut gesunken. Archivbild

Quelle: Alexander Heinl/dpa

Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt hat für einen Rückgang der Privatpleiten gesorgt. 2018 haben bundesweit 88.995 Bürger eine Privatinsolvenz angemeldet, wie aus dem Schuldenbarometer der Auskunftei Crifbürgel hervorgeht. Das sind 5,4 Prozent weniger als 2017.



Weiterhin zeichnet sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle ab. Mit 166 Fällen pro 100.000 Einwohner hat Bremen die höchste Quote an Privatinsolvenzen. Am unteren Ende steht Baden-Württemberg mit 72 Pleiten pro 100.000 Einwohner.