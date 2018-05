Moon sprach von einer "neuen Ära des Friedens". Beide Länder wollen alle Feindseligkeiten, die Quelle militärischer Spannungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien, gegen die andere Seite einstellen. Ab 1. Mai sollen alle feindseligen Handlungen eingestellt werden - auch die Lautsprecher-Durchsagen an der Grenze und die Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone (DMZ). Das Gebiet werde "in Zukunft praktisch zu einer Friedenszone werden".