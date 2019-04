Lastwagenfahrer in Afghanistan leben gefährlich. Archivfoto

Quelle: Subel Bhandari/dpa

Radikalislamische Taliban haben in der nordafghanischen Provinz Samangan rund 60 Lastwagenfahrer entführt. Die Taliban errichteten nach Behördenangaben in einem von ihnen kontrollierten Gebiet einen Kontrollposten und hielten nach und nach Fahrer fest.



Hintergrund der Entführung sei, dass der Großteil der Fahrer das von den Taliban geforderte Weggeld nicht bezahlt habe. Die Taliban treiben in den Gebieten, die sie kontrollieren oder in denen sie präsent sind, verschiedene "Steuern" ein.