Außenminister Maas (SPD) auf der Tschadsee-Konferenz. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Weltgemeinschaft will die Hilfe für die nordafrikanische Krisenregion um den Tschadsee um gut 1,7 Milliarden Euro aufstocken. Bei einer internationalen Geber-Konferenz in Berlin wurde damit für die notleidende Bevölkerung in einer der ärmsten Regionen der Welt etwa drei Mal so viel Geld zugesagt wie bei einer ähnlichen Konferenz in Oslo 2017.



"Das ist noch einmal deutlich mehr als wir ursprünglich gehofft haben", sagte Außenminister Heiko Maas zu dem Ergebnis der Konferenz.