Nicole Deitelhoff: Verträge sind keine starren Korsette für die Ewigkeit, sie ändern sich über die Zeit und mit der politischen Lage. Wir sehen in der Geschichte der Nato vier verschiedene Phasen. Am Anfang war sie eine lose Sicherheitsorganisation mit verschiedenen Kommandostrukturen für vier Weltregionen. Für die Verteidigung Osteuropas beispielsweise sollte Europa allein verantwortlich sein. Im Koreakrieg 1950 bis 1953 wurde die wachsende Konfrontation zwischen West und Ost allerdings überdeutlich.



Das war der Anlass, das klassische kollektive Verteidigungsbündnis zu schaffen, um sich gegen eine mögliche Aggression der Sowjetunion zu schützen - mit einem Oberbefehlshaber, der in Personalunion auch Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa war. Aber die Nato beschränkte sich nie nur auf das Militärische. Sie fördert bis heute auch Demokratie und liberale Freiheitswerte bei ihren Mitgliedern und in ihren Operationsgebieten.