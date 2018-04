Fabian Rießle jubelt am 17. März 2018 über seinen Weltcup-Sieg in der Nordischen Kombination Quelle: dpa

Fabian Rießle hat erstmals zwei Weltcup-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination hintereinander gewonnen. Drei Tage nach seinem Sieg in Trondheim setzte sich der Schwarzwälder auch in Klingenthal durch. Nachdem er schon das Springen für sich entschieden hatte, lief er auf der 10-Kilometer-Distanz souverän zum Sieg. In 24:06,6 Minuten verwies Rießle den#Finnen Eero Hirvonen mit 12,2 Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde Weltcup-Spitzenreiter Akito Watabe aus Japan.



Eric Frenzel als Vierter und Johannes Rydzek als Sechster rundeten das gute deutsche Gesamtergebnis ab.