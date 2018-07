Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten eines Buschfeuers. Quelle: Randall Benton/Sacramento Bee/dpa

Buschbrände in Kalifornien haben einen Menschen das Leben gekostet und bedrohen hunderte Häuser. In der vom Flammenmeer gefährdeten Region im Norden des Westküstenstaates stieß die Feuerwehr laut US-Medienberichten in einem ausgebrannten Haus auf eine Leiche.



Rund 300 Gebäude seien von dem Feuer bedroht. Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown rief den Notstand aus. Weiter südlich, am Rande des Napa-Weinbaugebietes, machte die Feuerwehr Fortschritte im Kampf gegen einen zweiten großen Buschbrand.